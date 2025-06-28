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Закир Гасанов: Азербайджанская армия стала гарантом мира в регионе

Закир Гасанов: Азербайджанская армия стала гарантом мира в регионе Азербайджанская армия является самой сильной в регионе и играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности.
Армия
28 июня 2025 г. 14:44
Закир Гасанов: Азербайджанская армия стала гарантом мира в регионе

Азербайджанская армия является самой сильной в регионе и играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на церемонии выпуска в Военном институте имени Гейдара Алиева и факультете военной медицины.

"Сегодняшняя церемония совпала с особым годом - в Азербайджане торжественно отмечается Год Конституции и Суверенитета. В этом году мы также готовимся к пятилетию Победы в Отечественной войне. В результате успешно проводимой Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, президентом Ильхамом Алиевым политики армейского строительства, современная азербайджанская армия превратились в самую мощную армию региона, став гарантом мира и безопасности", - отметил министр.

По его словам, проведенные реформы в системе военного образования уже дают ощутимые результаты, а выпускники института принимали активное участие в боевых действиях, проявляя мужество и героизм.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionda sülh və əmin-amanlığın təminatçısına çevrilib

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