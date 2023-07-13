Закир Гасанов: Азербайджано-израильское партнерство играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе

Высокий уровень партнерства между нашими странами играет важную роль не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Высокий уровень партнерства между нашими странами играет важную роль не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с делегацией во главе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, который находится с официальным визитом в Баку.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны Государства Израиль и искренней встречей, Й.Галант в свою очередь подчеркнул, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.