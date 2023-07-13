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Закир Гасанов: Азербайджано-израильское партнерство играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе

Закир Гасанов: Азербайджано-израильское партнерство играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе Высокий уровень партнерства между нашими странами играет важную роль не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.
Армия
13 июля 2023 г. 14:06
Закир Гасанов: Азербайджано-израильское партнерство играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе

Высокий уровень партнерства между нашими странами играет важную роль не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с делегацией во главе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, который находится с официальным визитом в Баку.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны Государства Израиль и искренней встречей, Й.Галант в свою очередь подчеркнул, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov: Azerbaijan-Israel partnership plays a significant role in ensuring security in the entire region
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Azərbaycan-İsrail tərəfdaşlığı regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır"

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