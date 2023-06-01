Закир Гасанов: Азербайджан закупит новое современное вооружение и военную технику

"Азербайджанская армия получит новое современное вооружение и военную технику"

"Азербайджанская армия получит новое современное вооружение и военную технику".

Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сказал на мероприятии, состоявшемся в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии.

Подчеркнув, что глава государства уделяет пристальное внимание и проявляет заботу об Азербайджанской Армии, министр обороны отметил, что выделение 1 млрд. 105 млн. манатов на укрепление обороноспособности страны и усиление мер национальной безопасности, в том числе 1 млрд. манатов на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения, позволит приобрести новое современное вооружение и военную технику в рамках проводимых в армии реформ.