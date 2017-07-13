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    Министр обороны: Азербайджан может увеличить поставки оружия из России

    Мы сейчас уже дополнительно изучаем некоторые образцы вооружений, запрашиваем, испытываем
    © Ria.ru

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан рассматривает возможность закупки дополнительной партии оружия в России, запрашивает информацию и проводит испытания.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью РИА Новости.

    "Мы сейчас уже дополнительно изучаем некоторые образцы вооружений, запрашиваем, испытываем. Покупка оружия – вопрос многогранный. С одной стороны, нужно избегать шаблона, с другой – разношерстность создает проблемы в обслуживании. Это очень сложный вопрос", - подчеркнул З.Гасанов.

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