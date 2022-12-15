Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с членом Национальной ассамблеи Республики Корея Ли Хунсеунгом.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с членом Национальной ассамблеи Республики Корея Ли Хунсеунгом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Поприветствовавший гостей министр высоко оценил достижения в рамках военного сотрудничества с Кореей.

Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал корейскую делегацию о том, что один военнослужащий погиб, а 7 человек, включая 4 гражданских лиц, получили ранения в селе Чыраг Кяльбаджарского района в результате подрыва на мине, установленной со стороны армянских военных формирований.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической и других сферах, а также по вопросам региональной безопасности и вопросам, представляющим взаимный интерес.