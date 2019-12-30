Министр обороны Азербайджана ответил на вопросы родителей солдат - ВИДЕО

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 30 декабря в воинских частях был проведен "День открытых дверей" с участием родителей и родственников солдат, представителей общественности и работников культуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Руководящий состав Министерства обороны во главе с Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым принял участие в "Дне открытых дверей", проведенном в одной из воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне.

В ходе встречи с руководством Министерства обороны, были обсуждены и даны ответы на вопросы, интересующие родителей. Выслушав родителей солдат, министр дал соответствующие указания в связи с решением ряда вопросов.

Министр обороны и другие руководящие лица вместе с родителями и родственниками солдат приняли участие в праздничном торжестве. Личному составу были вручены праздничные подарки.

Граждане, посетившие воинскую часть в "День открытых дверей", ознакомились с созданными здесь условиями, а также побывали в служебных, административных зданиях, солдатских казармах и столовых.

После праздничного концерта, организованного для личного состава, Министр обороны, военнослужащие и посетители пообедали вместе за праздничным столом.