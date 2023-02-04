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Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу в направлении из Ирана в Азербайджан

Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу в направлении из Ирана в Азербайджан 2 февраля в 16:25 на территории службы пограничной заставы пограничного отряда “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Сым Астаринского района, пограничный наряд задержал 2 лиц, пытавшихся нарушить
Армия
4 февраля 2023 г. 13:00
Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу в направлении из Ирана в Азербайджан

2 февраля в 16:25 на территории службы пограничной заставы пограничного отряда “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Сым Астаринского района, пограничный наряд задержал 2 лиц, пытавшихся нарушить государственную границу в направлении из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе расследования было установлено, что задержанные являются гражданами Афганистана - Раджа Мохаммед Гочумухаммед оглу (2003 года рождения) и Захидулла Махсил Мохаммедгол оглу (2006 года рождения).

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb

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