О нас

Задержаны иностранцы, пытавшиеся незаконно перебраться из Азербайджана в Россию

Задержаны иностранцы, пытавшиеся незаконно перебраться из Азербайджана в Россию 12 июня в 20:32 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда “Худат”, расположенной вблизи поселка Самур Гусарского района, при попытке нарушения государственной границы Азербайджана в направлении России были задержаны граждане Алжирской Н
Армия
13 июня 2023 г. 12:59
Задержаны иностранцы, пытавшиеся незаконно перебраться из Азербайджана в Россию

12 июня в 20:32 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда “Худат”, расположенной вблизи поселка Самур Гусарского района, при попытке нарушения государственной границы Азербайджана в направлении России были задержаны граждане Алжирской Народно-Демократической Республики - Хермаза Бачир Хамза (1996 г. р.) и Четту Мохамед Абдельгани (2002 г. р.).

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Кроме того, 12 июня в 21:20 сотрудники пограничного отряда “Горадиз”, а 13 июня около 08:00 сотрудники пограничного отряда “Гёйтепе” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз на территорию Азербайджана наркотических средств общим весом 17,7 кг.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Rusiyaya qanunsuz keçmək istəyən əcnəbilər saxlanılıb

Самое важное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
ФотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
13 июня 2023 г. 12:42
Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
13 июня 2023 г. 12:27
Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
13 июня 2023 г. 12:12
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
12 июня 2023 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
12 июня 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
12 июня 2023 г. 11:15
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
12 июня 2023 г. 11:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
11 июня 2023 г. 12:25
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
10 июня 2023 г. 14:34
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi