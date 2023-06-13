Задержаны иностранцы, пытавшиеся незаконно перебраться из Азербайджана в Россию

12 июня в 20:32 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда “Худат”, расположенной вблизи поселка Самур Гусарского района, при попытке нарушения государственной границы Азербайджана в направлении России были задержаны граждане Алжирской Н

12 июня в 20:32 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда “Худат”, расположенной вблизи поселка Самур Гусарского района, при попытке нарушения государственной границы Азербайджана в направлении России были задержаны граждане Алжирской Народно-Демократической Республики - Хермаза Бачир Хамза (1996 г. р.) и Четту Мохамед Абдельгани (2002 г. р.).

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Кроме того, 12 июня в 21:20 сотрудники пограничного отряда “Горадиз”, а 13 июня около 08:00 сотрудники пограничного отряда “Гёйтепе” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз на территорию Азербайджана наркотических средств общим весом 17,7 кг.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.