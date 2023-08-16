Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении

Задержан член разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Задержан член разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что 16 августа, примерно в 11:15, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении с целью проведения диверсионно-террористических операций попыталась проникнуть на территорию Азербайджана на участке между боевыми позициями Азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района:

"В результате бдительности наших подразделений при огневой поддержке провокация армянских военных была предотвращена. В результате один член диверсионной группы был ранен и задержан азербайджанскими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были вынуждены отступить. В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы. Общественности будет предоставлена дополнительная информация".