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Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении

Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении Задержан член разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении.
Армия
16 августа 2023 г. 13:53
Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении

Задержан член разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что 16 августа, примерно в 11:15, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении с целью проведения диверсионно-террористических операций попыталась проникнуть на территорию Азербайджана на участке между боевыми позициями Азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района:

"В результате бдительности наших подразделений при огневой поддержке провокация армянских военных была предотвращена. В результате один член диверсионной группы был ранен и задержан азербайджанскими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были вынуждены отступить. В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы. Общественности будет предоставлена дополнительная информация".

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