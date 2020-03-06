За учениями следует война и освобождение земель - МНЕНИЕ

"Эти учения исключительно важны для высококлассной подготовки, успешного взаимодействия воинских частей, повышения боеготовности и оттачивания навыков".

Об этом Report заявил генерал-лейтенант запаса Яшар Айдамиров, комментируя широкомасштабные командно-штабные учения азербайджанской армии.

Он отметил, что широкомасштабные командно-штабные учения проводятся с участием личного состава, вооружения и бронетехники:

"Согласно плану, утвержденному Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, в учения в Центральном и Северо-Западном регионе вовлечены личный состав и техника различных воинских подразделений вооруженных сил. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в западном регионе воинских частей внутренних войск и частей Министерства обороны. На каждом широкомасштабном командно-штабном учении демонстрируется новое оружие, поступившее в арсенал азербайджанской армии.

Правда, весь арсенал обнародован не был, поскольку эти полномочия принадлежат Верховному главнокомандующему, однако обнародовать определенную часть полномочен начальник Генштаба. Поступившая техника была в кратчайшие сроки освоена личным составом. И это не случайно - ведь у нас профессиональные военные, сверхсрочники и прапорщики.

Генерал-лейтенант запаса Яшар Айдамиров: "На каждом широкомасштабном командно-штабном учении демонстрируется новое оружие, поступившее в арсенал азербайджанской армии".

Проведение подобных учений требует довольно больших затрат и довольствия. Хорошее обеспечение азербайджанской армии позволяет проводить столь важные для боевой подготовки учения. За учениями следует война и освобождение земель от оккупации".

Полковник запаса Шаир Рамалданов отметил Report, что командно-штабные учения проводятся в соответствии с планом, утвержденным Верховным главнокомандующим вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым:

"Такие учения требуют высокого профессионализма. Конечно, в первую очередь, важны боевая подготовка личного состава, готовность штабов и деятельность с момента получения боевого задания вплоть до принятия решения, работа с документами, ведение отчетов. Кроме того, в ходе учений будут задействованы высокие технологии и информационные методы".

Он отметил, что на широкомасштабных командно-штабных учениях выполняются такие задачи, как передислокация войск и пунктов управления в районы оперативного назначения, перенаправление боевой и армейской авиации на резервные аэродромы, а также вывод ракетных и артиллерийских войск на запасные и стартовые огневые позиции:

"В соответствии с планом учений, после разведки территории участники организуют взаимодействие войск на макете. Принимая участие в учениях, личный состав получает возможность отточить боевые навыки и опыт, поближе познакомиться с современным оружием и военной техникой. Личный состав вооруженных сил постоянно вовлечен в процесс учений, где овладевает новыми знаниями и навыками.

В ходе учений различные воинские подразделения - пехота, мотострелковые войска, артиллерия, ВВС, ракетные войска и силы противовоздушной обороны получат опыт координирования и исполнения поручений. Разумеется, каждому будут поставлены свои боевые задачи, для точного выполнения которых будет крайне важно принятие правильных решений и достижение поставленных целей. В таких учениях приобретается опыт достижения целей, испытывается боевая подготовка".

Ш.Рамалданов подчеркнул, что учения соответствуют сценариям, которые могут быть претворены в жизнь в ходе антитеррористических операций и при освобождении оккупированных территорий.

Полковник запаса Шаир Рамалданов: "Проведение подобных учений требует хорошего обеспечения и в настоящее время вооруженные силы Азербайджана обеспечены на самом высоком уровне".

"Проведение подобных учений требует хорошего обеспечения и в настоящее время вооруженные силы Азербайджана обеспечены на самом высоком уровне. Уверен, что профессионализм личного состава вооруженных сил обусловит, как и прежде, успех этих учений, формирующих взаимодействие воинских частей. Каждое учение - это своего рода основа для будущих сражений, ценный опыт, призванный повысить боеготовность наших войск".