За последние три месяца на освобожденных территориях обнаружено свыше 11 тыс. мин

"Министерством обороны Азербайджана за август-октябрь текущего года в Лачынском, Кяльбаджарском районах, на территории Дашкесанского района, в Тертере и в Суговушанском направлении было обнаружено и обезврежено около 9 тыс. противопехотных и 2,5 тыс. прот

"Министерство обороны Азербайджана за август-октябрь текущего года в Лачынском, Кяльбаджарском районах, на территории Дашкесанского района, в Тертере и в Суговушанском направлении обнаружило и обезвредило около 9 тыс. противопехотных и 2,5 тыс. противотанковых мин, которые, вероятно, были заложены недавно".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немят Авазов на конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет", организованной Центром социальных исследований.

Он сообщил, что 34 гражданина Азербайджана стали жертвами заложенных армянами мин.