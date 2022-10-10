О нас

За последние два дня в Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено 153 мины

За последние два дня в Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено 153 мины За последние два дня Азербайджанская армия обнаружила 153 мины в Кяльбаджаре и Дашкесане.
Армия
10 октября 2022 г. 11:45
За последние два дня в Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено 153 мины

За последние два дня Азербайджанская армия обнаружила 153 мины в Кяльбаджаре и Дашкесане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В сообщении говорится, что в результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию, на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерно-саперному обеспечению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Фото153 mines detected in Kalbajar and Dashkasan districts over past two days
Версия на азербайджанском языке ФотоSon iki gündə Kəlbəcər və Daşkəsəndə 153 mina aşkarlanıb

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi