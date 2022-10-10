За последние два дня в Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено 153 мины

За последние два дня Азербайджанская армия обнаружила 153 мины в Кяльбаджаре и Дашкесане.

За последние два дня Азербайджанская армия обнаружила 153 мины в Кяльбаджаре и Дашкесане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В сообщении говорится, что в результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию, на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерно-саперному обеспечению.