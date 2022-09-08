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За последние десять дней в Лачыне и Кяльбаджаре обнаружены 72 мины

За последние десять дней в Лачыне и Кяльбаджаре обнаружены 72 мины За последние 10 дней с уточненных позиций на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов были извлечены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 72 противопехотные мины типа ПМН-Е и две противотанковые мины, произведенные в Армении в 2019 году.
Армия
8 сентября 2022 г. 16:28
За последние десять дней в Лачыне и Кяльбаджаре обнаружены 72 мины

За последние 10 дней с уточненных позиций на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов были извлечены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 72 противопехотные мины типа ПМН-Е и две противотанковые мины, произведенные в Армении в 2019 году.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В сентябре текущего года инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии на освобожденных территориях были обнаружены и уничтожены 73 противопехотные, 47 противотанковых мин и 8 неразорвавшихся боеприпасов, полностью очищено 273 га территории.

В общей сложности на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 26 455 гектаров территории. Выявлено и уничтожено 7 558 противопехотных, 2 342 противотанковые мины и 9 944 неразорвавшихся боеприпаса.

На освобожденных территориях продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSon on gündə Laçın və Kəlbəcərdə 72 mina aşkarlanıb

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