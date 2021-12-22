О нас
Report Georgia
Аудио новости

За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии.

За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии. "Основными факторами, определяющими победу Азербайджана на поле боя, являются сильное государство, развитая экономика, политическая воля, целеустремленная дипломатия и, наконец, масштабные реформы в армейском строительстве. Все это, в свою очередь, состав
Армия
22 декабря 2021 г. 03:33
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии.

"Основными факторами, определяющими победу Азербайджана на поле боя, являются сильное государство, развитая экономика, политическая воля, целеустремленная дипломатия и, наконец, масштабные реформы в армейском строительстве. Все это, в свою очередь, составляет основу Вооруженных сил страны".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

"За последние восемь лет около 90 процентов инфраструктуры воинских частей, полигонов и других военных объектов были отстроены заново по прямому указанию Верховного главнокомандующего азербайджанской армией. Полностью решены вопросы, связанные с условиями проживания, питания, одежды и других видов безопасности персонала. Азербайджанская армия имеет в этой области одни из лучших показателей в мире", - сказал Закир Гасанов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Son 8 ildə Azərbaycan Ordusunun hərbi obyektlərinin 90 faizi yenidən tikilib

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
15 декабря 2021 г. 03:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi