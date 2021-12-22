За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии.

"Основными факторами, определяющими победу Азербайджана на поле боя, являются сильное государство, развитая экономика, политическая воля, целеустремленная дипломатия и, наконец, масштабные реформы в армейском строительстве. Все это, в свою очередь, состав

"Основными факторами, определяющими победу Азербайджана на поле боя, являются сильное государство, развитая экономика, политическая воля, целеустремленная дипломатия и, наконец, масштабные реформы в армейском строительстве. Все это, в свою очередь, составляет основу Вооруженных сил страны".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

"За последние восемь лет около 90 процентов инфраструктуры воинских частей, полигонов и других военных объектов были отстроены заново по прямому указанию Верховного главнокомандующего азербайджанской армией. Полностью решены вопросы, связанные с условиями проживания, питания, одежды и других видов безопасности персонала. Азербайджанская армия имеет в этой области одни из лучших показателей в мире", - сказал Закир Гасанов.