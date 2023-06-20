За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3350 человек

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном Международным комитетом Красного Креста в социальных сетях.
Было отмечено, что азербайджанское общество Красного Полумесяца (AzQAC) совместно с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики уделяет повышенное внимание поддержке жертв мин и продвижению международных стандартов разминирования.