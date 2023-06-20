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За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3350 человек

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3350 человек За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек.
Армия
20 июня 2023 г. 15:44
За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3350 человек

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном Международным комитетом Красного Креста в социальных сетях.

Было отмечено, что азербайджанское общество Красного Полумесяца (AzQAC) совместно с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики уделяет повышенное внимание поддержке жертв мин и продвижению международных стандартов разминирования.

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Версия на английском языке Nearly 3,350 people become victims of landmines in Azerbaijan over past 30 years
Версия на азербайджанском языке Son 30 ildə Azərbaycanda təxminən 3350 nəfər minaların qurbanı olub

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