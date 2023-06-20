За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3350 человек

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3350 человек

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек.

https://static.report.az/photo/645f89bf-c32a-3f7e-8cbb-2db5334ce3a6.jpg https://static.report.az/photo/645f89bf-c32a-3f7e-8cbb-2db5334ce3a6.jpg

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном Международным комитетом Красного Креста в социальных сетях. Было отмечено, что азербайджанское общество Красного Полумесяца (AzQAC) совместно с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики уделяет повышенное внимание поддержке жертв мин и продвижению международных стандартов разминирования. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Nearly 3,350 people become victims of landmines in Azerbaijan over past 30 years