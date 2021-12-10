С начала декабря на освобожденных территориях обнаружено 342 мины

Инженерно-оборонительные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими военными продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Инженерно-оборонительные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими военными продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, прокладываются новые пути снабжения позиций наших подразделений, расположенных в горных и труднодоступных районах.

В результате деятельности инженерно-оборонительных подразделений на освобожденных территориях с 1 по 10 декабря были обнаружены и обезврежены 342 пехотные и противотанковые мины, очищено 96,7 гектара территории.