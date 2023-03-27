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За нарушение азербайджано-иранской границы задержаны граждане Ирана

За нарушение азербайджано-иранской границы задержаны граждане Ирана 26 марта в 00:30 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Шатырлы Джалилабадского района, были замечены двое неизвестных, нарушивших госграницу А
Армия
27 марта 2023 г. 11:41
За нарушение азербайджано-иранской границы задержаны граждане Ирана

26 марта в 00:30 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Шатырлы Джалилабадского района, были замечены двое неизвестных, нарушивших госграницу Азербайджана со стороны Ирана.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий были задержаны нарушители границы, граждане Ирана Азими Милад Аскер оглу и Фаллах Мухаммад Акбар оглу.

У задержанных были обнаружены и изъяты 41 кг 370 г наркотических средств, нож и перцовый баллончик.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran sərhədi pozulub, 2 nəfər saxlanılıb

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