За последний месяц в Фонд помощи ВС Азербайджана поступило свыше 1 млн манатов

Названы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, на 1 августа текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 101.775.225,87 манатов, 213.577,88 долларов США, 17.266,0 евро и 5000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

На 1 июля текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики было собрано средств в размере 100.742.334,19 манатов, 213.577,88 долларов США, 16.936,0 евро и 5000,0 рублей.