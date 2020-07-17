Минобороны: За 4 дня 7 тысяч человек обратились с просьбой задействовать их в боевых операциях

Минобороны: За 4 дня 7 тысяч человек обратились с просьбой задействовать их в боевых операциях

Министерство обороны приветствует и благодарит весь народ за солидарность и поддержку нашей Армии

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В связи с ситуацией, сложившейся в последние дни в ходе боевых действий в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы тысячи сыновей и дочерей Азербайджана - патриотов своей Родины, наши соотечественники, проживающие за рубежом, военнослужащие в запасе, инвалиды и ветераны войны обращаются в Министерство обороны с просьбой призвать их на военную службу и задействовать в боевых операциях с целью поддержки нашей Армии. Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. С 13 по 17 июля в Министерство обороны поступило около 7 000 обращений по этому вопросу. Министерство обороны приветствует и благодарит весь народ, включая каждого обратившегося гражданина, за солидарность и поддержку нашей Армии. Как было отмечено в выступлении президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров 16 июля, граждане, желающие поступить на военную службу, могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу. Заявляем, что Азербайджанская армия решительно пресекает и впредь будет пресекать любые провокации и атаки противника. Подпишитесь на наш Telegram канал











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Версия на азербайджанском языке Döyüşə getmək üçün 4 gündə Müdafiə Nazirliyinə 7 min müraciət daxil olub