Министры обороны Азербайджана и Турции наблюдали за учениями "Анатолийский Орел-2023" в Конье

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар наблюдали за международными летно-тактическими учениями "Анатолийский Орел-2023", которые прошли в Конье.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар наблюдали за международными летно-тактическими учениями "Анатолийский Орел-2023", которые прошли в Конье.

Как сообщает Report, Акар встретил своего коллегу в штабе ВВС.

Они прошли перед почетным караулом в учебном центре ”Анатолийский Орел" и поприветствовали личный состав. Позже была сделана фотография на память.

После брифинга в рамках учений прошел "День наблюдателя высокого уровня".

Министры обороны Азербайджана и Турции, атакже другие гости наблюдали за основным этапом учений.

Отметим, что международные летно-тактические учения ”Анатолийский Орел-2023" начались 27 апреля.

В учениях задействована группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики Су-25.

В учениях в качестве наблюдателей принимают участие делегации США, Австралии, Эфиопии, Марокко, Франции, Грузии, Швеции, Кыргызстана, Северной Македонии, Ливии, Малайзии и Королевства Иордания.