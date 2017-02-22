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    Paramount Group заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области авиации и кораблестроения

    Южно-африканская компания Paramount Group намерена еще больше усилить свою деятельность в Азербайджане

    Абу-Даби. 22 февраля. REPORT.AZ/ Южно-африканская компания Paramount Group намерена еще больше усилить свою деятельность в Азербайджане.

    Об этом командированному на оборонную выставку IDEX-2017 корреспонденту Report заявил руководитель компании Paramount Group Айвор Ичиковиц.

    По его словам, компания гордится тем, что смогла помочь Азербайджану в создании оборонной промышленности в стране.

    А. Ичиковиц добавил, что компания заинтересована также в сотрудничестве с Азербайджаном в области авиации и кораблестроения: "Корабли нашей компании идеально подходят для условий на Каспии".

    Отметим, что Paramount Group с 2010 года реализует проект по производству в Азербайджане миноустойчивых бронетранспортеров "Мбомбе" и "Мародер", а также модернизации вертолетов "Ми-24" и "Ми-17".

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