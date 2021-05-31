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Юбилей украинского пилота, внесшего вклад в формирование кадров в Азербайджане - ВИДЕО

Юбилей украинского пилота, внесшего вклад в формирование кадров в Азербайджане - ВИДЕО В Киеве отметили 60-летний юбилей украинского военного летчика, полковника-лейтенанта запаса Алексея Шварева, принимавшего активное участие в формировании национальных военных авиационных кадров в первые годы независимости Азербайджана.
Армия
31 мая 2021 г. 16:16
Юбилей украинского пилота, внесшего вклад в формирование кадров в Азербайджане - ВИДЕО

В Киеве отметили 60-летний юбилей украинского военного летчика, полковника-лейтенанта запаса Алексея Шварева, принимавшего активное участие в формировании национальных военных авиационных кадров в первые годы независимости Азербайджана.

По данным восточно-европейского бюро Report, юбилейные торжества были организованы посольством Азербайджана в Украине.

Легендарный летчик А.Шварев служил во многих странах, в том числе в Афганистане, Узбекистане и Таджикистане. В 1989 году продолжил военную службу в Азербайджане в качестве профессионального пилота боевых вертолетов. После распада СССР в 1991 году служил в рядах национальной армии Азербайджана. С 1992 года совершил несколько оперативных полетов в прифронтовую зону.

Полковник-лейтенант запаса принимал участие в боях за Карабах в 1992-1994 годах. В 1995 году А. Шварев перебрался в Украину. Ему принадлежат особые заслуги в формировании кадрового резерва национальной военной авиации Азербайджанской армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan milli hərbi aviasiyasında xüsusi xidməti olan ukraynalı pilotun yubileyi qeyd olunub - VİDEO

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