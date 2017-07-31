Явер Джамалов: В Азербайджане ведется подготовка к серийному производству бронированных машин

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Состоялось передвижное коллегиальное заседание, посвященное итогам первого полугодия 2017 года на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, на заседании, проведенном под председательством министра Явера Джамалова, были обсуждены итоги производства, финансово-хозяйственной деятельности и предстоящие цели объединений и предприятий министерства.

Я.Джамалов отметил, что за отчетный период объем продукции оборонного назначения, созданной на предприятиях министерства и переданной Министерству обороны и другим силовым структурам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,3 раза. В первом полугодии объем общего производства продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 33,8%, освоено производство 1200 видов продукции оборонного назначения.

За отчетный период работы по созданию и производству на предприятиях министерства миноустойчивой бронемашины "Туфан" были успешно завершены, состоялась презентация с участием специалистов. В настоящее время ведутся подготовительные работы для осуществления серийного производства бронированных машин.

В первом полугодии 92% от всего производства составили изделия оборонного и специального назначения, 8% - гражданского назначения.