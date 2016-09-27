Явер Джамалов: Беспилотник "Удар" наводит ужас на солдат армянской армии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Беспилотник "Удар" ("Зербе") наводит ужас на солдат армянской армии".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

По словам министра, заказаны сотни беспилотников и в ближайшие дни с министерством обороны будет подписан соответствующий контракт.

Я.Джамалов добавил, что на данный момент проводятся испытания 125 изделий: "Идут работы над приоритетными проектами - ракетами "воздух-земля", "воздух-воздух", "земля-земля". Кроме того, существует несколько ведущих компаний мира, с которыми также проводятся переговоры. Осуществляются также работы для доставки в Азербайджан технологии баллистических ракет, поражающих цель на расстоянии 280 км.

Министр также коснулся проведенного в Армении парада. Я.Джамалов сказал, что это нельзя назвать парадом, так как Армения не является независимым государством: "Предоставленные Россией Армении ракеты "Искандер-М" поражают цель на расстоянии 280 км. Они считаются изжившими себя баллистическими ракетами".