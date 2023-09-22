Яшар Гюлер: Антитеррористические мероприятия за день радикально изменили картину в Карабахе

”В результате антитеррористических мероприятий Азербайджана вся картина в Карабахе изменилась за один день".

В результате антитеррористических мероприятий Азербайджана вся картина в Карабахе изменилась за один день.

Как передает Report, об этом в интервью Milliyеt заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что Армения должна была соблюдать условия документа, подписанного в 2020 году после 44-дневной войны: “Но этого не произошло. Армяне в последнее время, можно сказать, каждый день совершали провокации. Несмотря на предупреждения, в риторике Армении ничего не изменилось. В результате, как и в 44-дневной войне, наши азербайджанские братья дали достойный ответ противнику”.

Гюлер подчеркнул, что в результате антитеррористических мероприятий азербайджанской армии противоположная сторона была вынуждена сдаться: “Российская сторона заявила, что эти территории принадлежат Азербайджану. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям в Карабахе. В таком случае, кто же их поддерживает? Надеюсь, что произошедшее станет шагом к миру, Армения выполнит свои обязательства и в регион придет мир”.