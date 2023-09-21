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Яшар Гюлер поздравил Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористических мероприятий

Яшар Гюлер поздравил Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористических мероприятий 21 сентября министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер позвонил министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову.
Армия
21 сентября 2023 г. 12:51
Яшар Гюлер поздравил Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористических мероприятий

21 сентября министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер позвонил министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Я.Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном.

Министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих, ставших Шехидами и пожелал всем раненым скорейшего исцеления.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.

Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм наших военнослужащих были высоко оценены президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Türkiye's National Defense Minister congratulates Azerbaijani Defense Minister
Версия на азербайджанском языке Yaşar Güler antiterror tədbirlərinin uğurla başa çatması münasibətilə Zakir Həsənovu təbrik edib

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