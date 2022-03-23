Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне

Профессионализм, боеспособность, современное оружие и победа азербайджанской армии во Второй карабахской войне по-прежнему находятся в центре внимания международного сообщества, военно-политических кругов и СМИ.

Профессионализм, боеспособность, современное оружие и победа азербайджанской армии во Второй Карабахской войне по-прежнему находятся в центре внимания международного сообщества, военно-политических кругов и СМИ.

Как передает Report, в опубликованной в газете Washington Post статье проведен анализ событий.

Статья под названием "Российские танки разгромлены: Нужны ли они в современных войнах?" посвящена российско-украинской войне, однако в ней также освещается победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Автор Макс Бут пишет, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar турецкого производства и оружие израильского производства сыграли важную роль в победе Азербайджана в 2020 году. По его словам, 47% военной техники Армении было уничтожено или повреждено во время Второй Карабахской войны.

В тексте приводится цитата из опубликованной в Army Times статьи, в которой говорится, что точные удары БПЛА полностью уничтожали вражеские танки или препятствовали их передвижению.

М.Бут пишет про использование украинцами турецких БПЛА Bayraktar в российско-украинской войне: "По сообщениям из открытых источников, Россия потеряла более 1600 единиц боевой техники, в том числе около 300 танков и более 500 бронемашин".

Наряду с поддержкой со стороны США, также подчеркивается важность использования оружия турецкого производства.

Автор анализирует технические аспекты продолжающейся войны в Украине. Он пишет, что российские танки не так мощны, как их представляют: "Если бы российские танки были хороши, нынешняя ситуация не возникла бы".

В статье подчеркивается важность брони для танков. Отмечается, что предпочтение бронированных танков на войне означает меньшие потери: "Главный вопрос не в наличии танков, а в их техническом обеспечении. В этом отношении все стороны согласны с тем, что Россия неправильно использует свои танки, а Украина этим пользуется".