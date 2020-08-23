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Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении

Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении 23 августа около 05:45 диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта.
Армия
23 августа 2020 г. 21:21
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении

23 августа около 05:45 диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта.

Как передает Report, об этом сообщили из Министерства обороны Азербайджанской Республики.

В результате решительных действий подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить.

Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.

Мы еще раз заявляем, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan diversiya-kəşfiyyat qrupunun komandiri əsir götürülüb

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