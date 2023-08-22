Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, установили в Карабахском экономическом районе близ путей обеспечения и боевых позиций технические средства наблюдени

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, установили в Карабахском экономическом районе близ путей обеспечения и боевых позиций технические средства наблюдения и прослушивания с целью осуществления диверсионно-террористической деятельности против подразделений азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В результате принятых 21 августа нашими военнослужащими мер по обеспечению безопасности были выведены из строя около 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям.

Работы в этом направлении продолжаются", - говорится в информации.