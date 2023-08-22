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Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований

Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, установили в Карабахском экономическом районе близ путей обеспечения и боевых позиций технические средства наблюдени
Армия
22 августа 2023 г. 11:50
Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, установили в Карабахском экономическом районе близ путей обеспечения и боевых позиций технические средства наблюдения и прослушивания с целью осуществления диверсионно-террористической деятельности против подразделений азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В результате принятых 21 августа нашими военнослужащими мер по обеспечению безопасности были выведены из строя около 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям.

Работы в этом направлении продолжаются", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin 30-dək texniki müşahidə vasitəsi sıradan çıxarılıb

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