Военное руководство Азербайджана приняло участие в церемонии открытия Армейских международных игр

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Заместитель начальника Генерального штаба ВС Азербайджана Низам Османов принял участие в церемонии открытия Армейских международных игр в Подмосковье, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"На церемонию открытия Игр в парке "Патриот" прибыли министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заместитель начальника Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Низам Османов, первый заместитель главы Минобороны Армении Давид Тоноян, посол КНР в России Ли Хуэй и командующий Вооруженными силами Фиджи Уильям Наупото", - сказали в министерстве обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что также в Россию приехали делегации 15 других государств-участников Армейских международных игр.

Всего в 23 конкурсах принимает участие 121 команда из 19 стран мира. Самыми многочисленными стали команды Китая, Казахстана, Беларуси и России.