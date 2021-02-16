Высоте восточнее вершины Базардюзю присвоено название "Зефер зирвеси"

По случаю Победы в Отечественной войне группа, состоящая из офицеров Азербайджанской армии и альпинистов Горного спортивного клуба "Гартал" совершила марш на безымянную высоту (4 301 м) восточнее вершины Базардюзю в горах Большого Кавказа.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Участники экспедиции "Победа принадлежит Азербайджану!" пересекли горный район со сложным рельефом и поднялись на назначенную высоту.
Участники экспедиции подняли Государственный флаг Азербайджанской Республики, исполнили Государственный гимн и минутой молчания почтили светлую память шехидов, павших в Отечественной войне.
В завершение на этой вершине была установлена мемориальная доска "Зефер зирвеси" ("Вершина Победы"), посвященная Победе в Отечественной войне.