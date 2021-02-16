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Высоте восточнее вершины Базардюзю присвоено название "Зефер зирвеси"

Высоте восточнее вершины Базардюзю присвоено название "Зефер зирвеси" Участники экспедиции "Победа принадлежит Азербайджану!" пересекли горный район со сложным рельефом и поднялись на назначенную высоту
Армия
16 февраля 2021 г. 11:04
Высоте восточнее вершины Базардюзю присвоено название Зефер зирвеси
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По случаю Победы в Отечественной войне группа, состоящая из офицеров Азербайджанской армии и альпинистов Горного спортивного клуба "Гартал" совершила марш на безымянную высоту (4 301 м) восточнее вершины Базардюзю в горах Большого Кавказа.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Участники экспедиции "Победа принадлежит Азербайджану!" пересекли горный район со сложным рельефом и поднялись на назначенную высоту.

Участники экспедиции подняли Государственный флаг Азербайджанской Республики, исполнили Государственный гимн и минутой молчания почтили светлую память шехидов, павших в Отечественной войне.
В завершение на этой вершине была установлена мемориальная доска "Зефер зирвеси" ("Вершина Победы"), посвященная Победе в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBazardüzündəki yüksəkliyə “Zəfər zirvəsi” adı verilib

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