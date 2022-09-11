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Выпускникам "Начального курса коммандос" вручены сертификаты

Выпускникам "Начального курса коммандос" вручены сертификаты По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Азербайджанской армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений.
Армия
11 сентября 2022 г. 15:08
Выпускникам Начального курса коммандос вручены сертификаты

По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Азербайджанской армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны, в соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос" для военнослужащих срочной военной службы.

В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии генерал-майор Васиф Кязымов передал участникам курса поздравления министра обороны и командующего Сухопутными войсками. Поведав о значимости "Начального курса коммандос", генерал-майор В.Кязымов особо подчеркнул положительное влияние подобных курсов на повышение уровня профессионализма личного состава и пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Затем отличник курса военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Самир Хакимов прикрепил эмблему к символическим пням.

В заключение окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и береты, состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

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Версия на английском языке Commando Initial Courses graduates awarded certificates in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "Komando başlanğıc kursu"nu bitirənlərə sertifikatlar təqdim olunub

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