 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Выполняется совместный план, подписанный между Министерством Обороны и Военной Прокуратурой Азербайджанской Республики

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Согласно плану совместной деятельности между Министерством Обороны и Военной Прокуратурой Азербайджанской Республики с целью укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступления в Азербайджанской Армии, в воинских частях был организован ряд встреч.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встреч, проведенных в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, проводятся соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем, а также читаются лекции по различным темам.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi