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Выполнены задачи очередного этапа учений "Три брата - 2021"

Выполнены задачи очередного этапа учений "Три брата - 2021" Успешно выполнены задачи очередного этапа международных учений "Три брата - 2021", проводимых в Баку в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.
Армия
17 сентября 2021 г. 21:07
Выполнены задачи очередного этапа учений Три брата - 2021

Успешно выполнены задачи очередного этапа международных учений "Три брата - 2021", проводимых в Баку в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Согласно плану учений, спецназовцы были приведены в боевую готовность и выполнили задачи по уничтожению группировки условного противника, проникшей в глубину обороны наших подразделений.

На этом этапе учений, которые продлятся до 20 сентября, спецназовцы братских стран продемонстрировали высокий профессионализм.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Üç qardaş - 2021” təlimi: Xüsusi təyinatlılar döyüşə hazır vəziyyətə gətirilib

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