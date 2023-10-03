Выполнены тренировки в рамках совместных тактических учений "Хазри-2023"

Продолжаются совместные тактические учения "Хазри-2023", проводимые в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Сначала на брифинге, проведенном в соответствии с планом учений, до сведения участников были доведены правила безопасности, предстоящие задачи, последовательность их выполнения и другая необходимая информация.
Затем с личным составом и кораблями ВМС обеих стран выполнены задачи по различным эпизодам, проведено боевое слаживание между ними.
Было отмечено, что личный состав, задействованный в учебных тренировках, успешно выполнил поставленные задачи.