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Выполнены тренировки в рамках совместных тактических учений "Хазри-2023"

Выполнены тренировки в рамках совместных тактических учений "Хазри-2023" Продолжаются совместные тактические учения "Хазри-2023", проводимые в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана.
Армия
3 октября 2023 г. 17:37
Выполнены тренировки в рамках совместных тактических учений Хазри-2023

Продолжаются совместные тактические учения "Хазри-2023", проводимые в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала на брифинге, проведенном в соответствии с планом учений, до сведения участников были доведены правила безопасности, предстоящие задачи, последовательность их выполнения и другая необходимая информация.

Затем с личным составом и кораблями ВМС обеих стран выполнены задачи по различным эпизодам, проведено боевое слаживание между ними.

Было отмечено, что личный состав, задействованный в учебных тренировках, успешно выполнил поставленные задачи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Kazakh warships accomplish tasks in ‘Khazri-2023’ joint tactical exercises 
Версия на азербайджанском языке Фото"Xəzri-2023": Azərbaycan və Qazaxıstan hərbi gəmiləri ilə birgə tapşırıqlar icra ediblər

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