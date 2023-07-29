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Выполнены испытательные полеты самолета "Лачын"

Выполнены испытательные полеты самолета "Лачын" Выполнены испытательные полеты самолета "Лачын".
Армия
29 июля 2023 г. 13:25
Выполнены испытательные полеты самолета Лачын

Выполнены испытательные полеты самолета "Лачын".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

По информации, осуществляется процесс модернизации вооружения и техники азербайджанской армии с применением новейших технологий.

Штурмовик Su-25, отправленный в плановом порядке в Турцию, был доставлен в Азербайджан после завершения работ по модернизации, осуществленных турецкой аэрокосмической компанией TUSAŞ.

Были выполнены испытательные полеты самолета Su-25 ML, модернизированного в рамках проекта "Лачын" и переданного в пользование азербайджанским военным пилотам.

Завершены испытания установленных на самолете "умных" бомб и ракет турецкого производства, в целом, проделанная работа получила положительную оценку военных специалистов.

Отметим, что церемония подписания контракта по проекту модернизации Su-25 (Лачын) между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией TUSAŞ состоялась 26 июля в Стамбуле в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Laçın" hücum təyyarəsinin sınaq uçuşları keçirilib

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