Выполнены испытательные полеты самолета "Лачын"

Выполнены испытательные полеты самолета "Лачын".

Выполнены испытательные полеты самолета "Лачын".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

По информации, осуществляется процесс модернизации вооружения и техники азербайджанской армии с применением новейших технологий.

Штурмовик Su-25, отправленный в плановом порядке в Турцию, был доставлен в Азербайджан после завершения работ по модернизации, осуществленных турецкой аэрокосмической компанией TUSAŞ.

Были выполнены испытательные полеты самолета Su-25 ML, модернизированного в рамках проекта "Лачын" и переданного в пользование азербайджанским военным пилотам.

Завершены испытания установленных на самолете "умных" бомб и ракет турецкого производства, в целом, проделанная работа получила положительную оценку военных специалистов.

Отметим, что церемония подписания контракта по проекту модернизации Su-25 (Лачын) между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией TUSAŞ состоялась 26 июля в Стамбуле в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23.