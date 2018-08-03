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    Выполнен второй этап конкурса "Кубок моря-2018" - ВИДЕО

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе "Кубок моря-2018", в ходе состязаний по "Борьбе за живучесть корабля" выполнили эпизод по "Борьбе с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе". В ходе этого эпизода экипажи продемонстрировали свои способности и навыки по обеспечению безопасности корабля и его спасению.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

    На следующий день команды выполнят эпизод по "Использованию спасательных средств".

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