Выполнен первый эпизод конкурса "Кубок моря-2018" - ВИДЕО

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе "Кубок моря-2018", выполнили первый эпизод первого этапа соревнований.

Как сообщили Report в минобороны, в ходе состязаний по "Морской подготовке" военные моряки выполнили задачи по постановке корабля на якорь и бочку. В конце этапа согласно решению судейской бригады будут определены победители данного эпизода.

На очередном этапе военные моряки продемонстрируют свои способности в состязаниях по борьбе с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе.