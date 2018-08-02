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    Выполнен первый эпизод конкурса "Кубок моря-2018" - ВИДЕО

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    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе "Кубок моря-2018", выполнили первый эпизод первого этапа соревнований.

    Как сообщили Report в минобороны, в ходе состязаний по "Морской подготовке" военные моряки выполнили задачи по постановке корабля на якорь и бочку. В конце этапа согласно решению судейской бригады будут определены победители данного эпизода.

    На очередном этапе военные моряки продемонстрируют свои способности в состязаниях по борьбе с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе.

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