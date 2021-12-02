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ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты с применением БПЛА Bayraktar

ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты с применением БПЛА Bayraktar Согласно плану боевой подготовки Военно-воздушных сил Азербайджана, проведены учебно-тренировочные полеты с применением беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Армия
2 декабря 2021 г. 14:42
ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты с применением БПЛА Bayraktar

Согласно плану боевой подготовки Военно-воздушных сил Азербайджана, проведены учебно-тренировочные полеты с применением беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учебно-тренировочных полетов с боевой стрельбой во взаимодействии с другими видами войск велась воздушная разведка, определялись координаты условных наземных целей противника, цели уничтожались точными ударами.

Полеты авиационных средств осуществлялись по установленным маршрутам. Операторы БПЛА успешно выполнили поставленные задачи на учениях, проводимых с целью совершенствования боевых навыков.

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Версия на английском языке Azerbaijan's UAV units carry out training flights
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun PUA bölmələri təlim-məşq uçuşları keçirib

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