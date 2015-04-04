ВВС Азербайджана провели ночные учения - ФОТО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Азербайджана (ВВС) провели учебные полеты в ночное время суток в условиях ограниченной видимости. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, учебные полеты проведены согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

В учениях участвовали самолеты Су-25 и МиГ-29, которые выполнили задания по взлету и посадке, уничтожению условных воздушных и наземных целей, сложным пилотажным и боевым маневрам на малых и средних высотах.

В ходе ночных учений пилоты выполнили стрельбы с основными методами применения оружия.

На учениях все поставленные задачи и задания были успешно выполнены, боеготовность, боеспособность и взаимодействие личного состава высоко оценены руководством министерства обороны.