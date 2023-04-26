ВВС Азербайджана примут участие в учениях "Анатолийский орел - 2023"

Летно-технический состав и авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились в турецкий город Конья для участия в международных учениях "Анатолийский орел-2023".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В учениях, которые стартуют 2 мая, примут участие группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики "Су-25".
Международные учения с участием представителей Азербайджана, Турции, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании продлятся до 23 мая.