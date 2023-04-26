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ВВС Азербайджана примут участие в учениях "Анатолийский орел - 2023"

ВВС Азербайджана примут участие в учениях "Анатолийский орел - 2023" 16-12 Летно-технический состав и авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились в турецкий город Конья для участия в международных учениях "Анатолийский орел-2023".
Армия
26 апреля 2023 г. 16:29
ВВС Азербайджана примут участие в учениях Анатолийский орел - 2023

Летно-технический состав и авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились в турецкий город Конья для участия в международных учениях "Анатолийский орел-2023".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях, которые стартуют 2 мая, примут участие группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики "Су-25".

Международные учения с участием представителей Азербайджана, Турции, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании продлятся до 23 мая.

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Версия на английском языке Representatives of Azerbaijan Air Force to take part in Anatolian Eagle - 2023
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Su-25 hücum təyyarələri “Anadolu Qartalı-2023” təlimində iştirak edəcək

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