ВВС Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы сотрудничества

17 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана во главе c вице-маршало

17 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана во главе c вице-маршалом авиации Таригом Зиёй. Об этом Report cообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Сначала пакистанская делегация посетила Аллею шехидов и, возложив венки и цветы на могилы наших соотечественников, павших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, почтила их память.

Выразив удовлетворение обучением азербайджанских военных пилотов в Академии ВВС Пакистана, генерал-лейтенант Р.Таиров отметил, что развитие сотрудничества в области военной авиации и связей ВВС вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности армий наших стран.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства.

Глава пакистанской делегации поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.