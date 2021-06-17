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ВВС Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы сотрудничества

ВВС Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы сотрудничества 17 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана во главе c вице-маршало
Армия
17 июня 2021 г. 16:16
ВВС Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы сотрудничества
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17 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана во главе c вице-маршалом авиации Таригом Зиёй. Об этом Report cообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Сначала пакистанская делегация посетила Аллею шехидов и, возложив венки и цветы на могилы наших соотечественников, павших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, почтила их память.

Выразив удовлетворение обучением азербайджанских военных пилотов в Академии ВВС Пакистана, генерал-лейтенант Р.Таиров отметил, что развитие сотрудничества в области военной авиации и связей ВВС вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности армий наших стран.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства.
Глава пакистанской делегации поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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