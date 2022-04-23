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Ввозимое в Азербайджан для учений "Кавказский орел" оборудование освобождено от налогов 

Ввозимое в Азербайджан для учений "Кавказский орел" оборудование освобождено от налогов  Оборудование и снабжение, ввозимые в страну, проводящую учения сил специального назначения "Кавказский орел", освобождены от таможенных пошлин и налогов.
Армия
23 апреля 2022 г. 15:44
Ввозимое в Азербайджан для учений Кавказский орел оборудование освобождено от налогов 

Оборудование и снабжение, ввозимые в страну, проводящую учения сил специального назначения "Кавказский орел", освобождены от таможенных пошлин и налогов.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым Меморандуме о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии об учениях объединенных сил спецназа "Кавказский орел".

В документе также отмечается, что Меморандум о взаимопонимании будет действителен в течение 1 года, если за 30 дней до срока его истечения одна из сторон не уведомит другие стороны по дипломатическим каналам о его денонсации. В случае получения такого уведомления он расторгается через 30 дней после этого. Если же никто не направлял подобное уведомление - автоматически продлевается еще на один год.

Меморандум о взаимопонимании может быть изменен или дополнен с согласия сторон. Такие изменения и дополнения считаются составной частью Меморандума о взаимопонимании, заключаются как отдельный документ и вступают в силу в том же порядке, что и Меморандум о взаимопонимании.

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Версия на азербайджанском языке “Qafqaz Qartalı” təlimi məqsədilə Azərbaycana gətirilən avadanlıqlar vergidən azad edilib

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