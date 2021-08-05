Введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской армии, продолжаются мероприятия по созданию военной инфраструктуры, отвечающей современным

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской армии, продолжаются мероприятия по созданию военной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, и организации службы войск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В целях исполнения соответствующего распоряжения президента Азербайджана о создании командования Сухопутных войск, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько введенных в эксплуатацию военных объектов командования.

Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части, была почтена память великого лидера.

Министр обороны осмотрел здание штаба командования Сухопутных войск. Было доложено, что в штабе действуют пункты, предназначенные для автоматизированных систем управления военными операциями и войсками в условиях современного общевойскового боя, а также учебные и служебные помещения.

Затем министр обороны ознакомился с условиями, созданными в административных зданиях управлений, входящих в состав командования, а также в солдатской казарме и огневом городке.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых и служебных условий личного состава воинских частей.