Введен в эксплуатацию новый учебно-тренировочный полигон ВВС

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках развития Вооруженных сил продолжаются работы по поддержанию высокого уровня боевой готовности и совершенствованию учебно-образовательной системы Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового Учебно-тренировочного полигона Военно-воздушных сил. Руководство министерства обороны почтило память и возложило цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части.

Министр обороны поинтересовался состоянием учебно-материальной базы и процессом организации занятий в Учебно-тренировочном полигоне. Министру было доложено, что в созданном на основе высоких технологий центре проводятся занятия по подготовке боевых расчетов подразделений противовоздушной обороны, практические занятия против реальной авиации и целей, а также выполняются различные задачи.

Было также доложено, что в классах по управлению боем, радиолокации, прицеливания ракеты, связи, а также в тактических и других классах авиации учебного корпуса, оснащенного компьютерным оборудованием и современными автоматизированными системами, проводится поэтапный учебный процесс.

Министр обороны побывал в учебных площадках, предназначенных для боевых расчетов зенитно-ракетных, радиотехнических соединений и воинских частей, подразделений противовоздушной обороны армейских объединений, где ему был продемонстрирован процесс учебного занятия с использованием военной техники.