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Вугар Сулейманов: От мин и взрывчатых боеприпасов очищена территория площадью 107 тыс. га

Вугар Сулейманов: От мин и взрывчатых боеприпасов очищена территория площадью 107 тыс. га В послевоенный период Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и другие учреждения очистили территорию площадью 106 938,1 га от мин и взрывчатых боеприпасов.
Армия
4 ноября 2023 г. 11:45
Вугар Сулейманов: От мин и взрывчатых боеприпасов очищена территория площадью 107 тыс. га

В послевоенный период Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и другие учреждения очистили территорию площадью 106 938,1 га от мин и взрывчатых боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов во время общественных слушаний в Милли Меджлисе на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему".

Он отметил, что на сегодняшний день от взрывчатых боеприпасов очищены 12 514,7 га территорий, предназначенных для экологической оценки и научных исследований, 6 261,4 га территорий, предназначенных для энергетических проектов, 53 078,4 га территорий, предназначенных для сельского хозяйства, 3 421 га - для мелиорации и водного хозяйства, 5 759 га - для транспортной инфраструктуры, 20 118 га - для реконструкции и развития жилищной инфраструктуры, 5 784,8 га - для других целей.

"В результате на 106 938,1 га разминированных территорий было обнаружено и обезврежено 30 539 противопехотных мин, 18 303 противотанковые мины и 56 646 неразорвавшихся боеприпасов. Благодаря сотрудничеству и взаимной поддержке мы должны проложить путь к более безопасному, экологически чистому миру, свободному от мин", - сказал Сулейманов.

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Версия на английском языке Vugar Suleymanov: Nearly 107,000 hectares of land cleared of mines and explosives
Версия на азербайджанском языке Vüqar Süleymanov: "107 min hektar ərazi mina və partlayıcı sursatlardan təmizlənib"

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