II Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX пройдет в Баку в сентябре

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Показ современного оружия и техники, демонстрации силы и мощи национальной обороны - 2-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2016 пройдет с 27 по 30 сентября в Баку Экспо-Центре.

Как сообщает Report, выставка создаст возможность представить профессиональному сообществу новейшие и уникальные разработки оборонной промышленности, обменяться опытом.

Кроме того, ADEX является уникальной диалоговой площадкой для представителей оборонных ведомств различных государств, изобретателей и специалистов. Выставку посещают десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья. Важнейшим аспектом выставки является государственная поддержка, осуществляемая со стороны руководства республики. В своем обращении к участникам ADEX 2014 президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил: "Верю, что плодотворные встречи и деловые переговоры, которые состоятся на этой выставке, будут способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества, а также сыграют ключевую роль в превращении рынка существующих современных технологий в арену честной конкуренции".

Инициатором и организатором выставки является министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, поддержку выставке оказывает министерство обороны Азербайджанской Республики. В число организаторов ADEX входит компания “Caspian Event Organisers” (CEO).

Проявленный к ADEX 2014 колоссальный интерес со стороны международных делегаций и компаний еще раз подтверждает высокую роль и значение Азербайджана как важного стратегического партнера, как символа доверительных отношений в регионе. По просьбам участников выставки в 2016 году организаторы продлили работу выставки до 4-х дней. Уже более 150 компаний подтвердили свое участие в ADEX 2016. Израиль, Китай, Пакистан, Россия, Турция, Франция забронировали экспозиционные площади под национальные стенды. Среди компаний, подтвердивших свое участие в выставке в 2016 году, такие компании, как Aselsan, CETC, Damen, MBDA, Norinco, IAI, Roketsan, Rosoboronexport, Thales и другие. Также организаторы выставки получили много запросов от компаний на участие со стороны мировых производителей, которые не участвовали в предыдущей выставке. Спонсором регистрации выставки ADEX 2016 выступает Секретариат оборонной промышленности Турции.

К выставке проявлен большой интерес со стороны представителей медиа. Информационную поддержку выставке оказывают ведущие специализированные журналы, сайты, информагентства. Генеральным информационным партнёром является IHS Jane's Defence Weekly (Великобритания), официальный онлайн-ежедневник выставки - Army Recognition (Бельгия). Информационным партнером является журнал AzeriDefence.

Отечественный оборонный комплекс представит Национальный павильон Азербайджана, где различные виды продукции оборонного и специального назначения, оружие и боеприпасы продемонстрируют предприятия министерства оборонной промышленности страны.

В целом в выставке планируется демонстрация достижений в следующих направлениях: техника и вооружение Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, вооружение военной авиации, системы и средства ПВО, имущество и средства специального назначения, информационные технологии, космические технологии, административное и техническое обеспечение армии.

Отличительной особенностью этого выставочного проекта является полномасштабное экспонирование в рамках единой концепции широкого спектра современных средств защиты и обороны, охранной техники, систем промышленной, транспортной безопасности, защиты информации и связи, средств пожарной безопасности, средств спасения.

Выставку будет сопровождать насыщенная деловая программа: семинары, презентации, многочисленные двусторонние встречи с руководителями отраслевых министерств, компаний-производителей и заказчиков. Таким образом, выставка станет отличной площадкой для демонстрации новейших образцов вооружения и заключения новых соглашений в области международного военно-технического сотрудничества.