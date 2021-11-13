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Срок пребывания турецких военных в Азербайджане продлен еще на один год

Срок пребывания турецких военных в Азербайджане продлен еще на один год 09:12
Армия
13 ноября 2021 г. 09:48
Срок пребывания турецких военных в Азербайджане продлен еще на один год

Срок пребывания турецких военных в Азербайджане продлен еще на один год.

Как сообщает Report, решение Великого Национального собрания Турции было опубликовано в ”Resmi Gazete“.

Было отмечено, что законопроект, направленный в парламент страны за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был одобрен после обсуждений.

Согласно решению, срок пребывания в Азербайджане турецких военнослужащих, работающих в совместном турецко-российском Центре мониторинга в Агдаме, продлен еще на один год.

Напомним, что 17 ноября 2020 года Великое Национальное Собрание Турции уполномочило Вооруженные силы страны направить войска в Азербайджан сроком на один год.

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Версия на английском языке Decision extending deployment of Turkish troops in Azerbaijan comes into force
Версия на азербайджанском языке Türkiyə hərbçilərinin Azərbaycanda qalma müddətinin uzadılması barədə qərar qüvvəyə minib

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