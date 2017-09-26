Закир Гасанов встретился с послом Италии в Азербайджане

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26-го сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в нашей стране Аугусто Массари.

Как сообщили Report в министерстве обороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-итальянских связей, в частности сотрудничества в военной сфере. Посол, отметив, что его страна является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права, особо подчеркнул, что Италия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе, пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран и в рамках программ НАТО, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.