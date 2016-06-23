Встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции пройдет в Батуми

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Очередная встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии состоится в конце июля – начале августа в Батуми. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.

Министр отметила, что министерства всех трех стран работали над меморандумом, подписание которого предстоит на данной встрече:

"Смена министра обороны Турции немного отложила нашу встречу. Мы планировали провести ее в начале июля, однако она состоится в конце июля или начале августа в Батуми. На встрече будет подписан меморандум. Мы прилагаем усилия для совместного решения всех вопросов".