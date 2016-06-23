 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции пройдет в Батуми

    На встрече состоится подписание меморандума

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Очередная встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии состоится в конце июля – начале августа в Батуми. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об  этом заявила министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. 

    Министр отметила, что министерства всех трех стран работали над меморандумом, подписание которого предстоит на данной встрече:
    "Смена министра обороны Турции немного отложила нашу встречу. Мы планировали провести ее в начале июля, однако она состоится в конце июля или начале августа в Батуми. На встрече будет подписан меморандум. Мы прилагаем усилия для совместного решения всех вопросов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi